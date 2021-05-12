Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hürriyet Gazetesi'ne verdiği özel mülakatta, Brüksel’de yapılacak NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı ile görüşmeler yapacağını hatırlattı.



Özellikle PYD ve FETÖ konusunda ABD’den beklentileri olduğunu, bu konularda Biden yönetiminin somut adımlar atmasını istediklerini söyledi.

İsrail’in saldırılarının, İsrail devletinin Filistin topraklarını tarihi, kültürel ve dini kimliğinden arındırma projesinin son aşaması olduğunu vurgulayan Kalın, İsrail üzerinde baskıyı mütemadiyen ve sistematik şekilde arttırmak gerektiğini, bunun için İslam dünyası, Arap ülkeleri, AB, ABD ve diğer ülkeler nezdinde bu süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

"Esed’le bir görüşme trafiği söz konusu değil"

Kalın, Mısır'ın ardından Suriye ile de görüşülecek iddialarına ise "Bunlar ayrı dosya konularıdır. Esed’le bir görüşme trafiği söz konusu değil. Zaman zaman istihbarat birimlerinin görüşmeleri olabilir" sözleriyle karşılık verdi.

Türkiye’nin 2019 yılında Libya yönetimiyle yaptığı bir anlaşma çerçevesinde Libya’da asker bulundurduğunu da belirten İbrahim Kalın, oradaki çalışmaların ve Libya’ya verilen askeri, siyasi, ekonomik desteğin süreceğini kaydetti.