Kahire Büyükelçisi Şen: Gazze'ye girebilen yardım tırı sayısı 500'e çıktı

Türkiye'nin 9. iyilik gemisinde 3 bin 774 ton insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'ın El- Ariş Limanı'na vardı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Gazze'ye olabilecek en yakın mesafede gemimizi demirletmiş vaziyetteyiz.

Son 10 günde malzeme naklinde çok büyük bir hızlanma gözlemledik. Günde yaklaşık 500'e çıktı, Gazze'ye girebilen tır sayısı.

Bundan 10 gün öncesine kadar kamyon kıtlığı varken, biz burada malları intikal ettireceğimiz kamyon bulamazken bugün çok hızlı bir döngü sağlandığı için kamyonlar bol ancak malzeme azalmaya başladı. Mısır Kızılay'ı bize acil çağrı yaptı çünkü biz büyük bir bağışçıyız ve çok iyi bir işbirliğimiz var "acil bize daha yoğun insani yardım malzemesi gönderin stoklarımız hızla azalıyor" diye. Dolayısıyla Türkiye'nin şuanda planladığı ve buraya intikal ettirdiği bu yardım gemisi devaya merhem olacak inşallah.

Çoğunluğu gıda malzemesi, Kızılay'ımız çok güzel bir ihtiyaç tespiti yaptı. İçerideki ihtiyaçları analiz ederek. Türkiye'de bu işi çok iyi yapan hazır gıda paketleri hazırlayan firmalarımız var.

Burada önemli olan Gazze'de alt yapı ve üst yapı mahvolduğu için insanlar ağır bir mağduriyet içinde olduğu için bir iki yıl belki üç yıla kadar bu insani yardıma muhtaç durumdalar. Türk halkının hassasiyeti yüksek, biz 3 bin 700 tonluk bir gemi getiriyoruz dediğim zaman inanamadılar.

Ayrıntılar geliyor...