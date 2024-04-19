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Gündem
AA 19.04.2024 11:46

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda gündem 'dijital telif'

Yerel seçimler nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, ilk toplantısını mayıs ayı başında "dijital telif" gündemiyle yapacak.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda gündem 'dijital telif'

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye'deki telif yasasının eski olduğunu ve günün şartlarına cevap veremediğini belirterek yasal düzenlemeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşlarla görüşme halinde olduklarını söyledi.

Basın kuruluşlarının bu konuda yoğun talepleri olduğunu anlatan Yayman, Google yetkilileriyle Meclis'in 27. Yasama Dönemi'nde bir görüşme yaptıklarını ancak çalışmaların 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi ve seçimler nedeniyle yarım kaldığını hatırlattı.

Yayman, Google yetkilileriyle dijital telif konusunda yaptıkları görüşmelerde Avrupa Birliği normlarının Türkiye'de de uygulanması gerektiğini söylediklerini aktardı.

"Dijital telif konusunda ülkemizde çok ciddi bir talep var"

Dijital Mecralar Komisyonunun mayıs ayı başında ilk toplantısını yapacağını bildiren Yayman, "Dijital telif konusu önemli. Dijital telif meselesinde özellikle içerik üreticilerinin bir talebi var. Bu konuyu ele alacağız. Dijital telif konusunda ülkemizde çok ciddi bir talep var. Yeni dönemde komisyon olarak ilk toplantımızı dijital telifle ilgili yapacağız." dedi.

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