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TRT Haber-İHA 26.08.2023 09:00

Kağıthane'de şehit polisin anısına konvoy düzenlendi

İstanbul Kağıthane'de önceki gece uyuşturucu operasyonunda şehit olan polis memuru Hakan Telli anısına konvoy düzenlendi. Arkadaşları, şehit polisin anısını yaşatmak için cadde ve sokaklarda sirenler eşliğinde tur attı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler geçtiğimiz gece Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir eve uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin polise silahla karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada, şüphelilerin uzun namlulu silahlarla ateş açmasıyla 2 polis memuru ağır yaralanmıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 2 polis memurundan biri olan Hakan Telli tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.

Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri, şehit meslektaşları anısına konvoy oluşturarak Kağıthane'de tur attı.

Otomobil ve motosikletler ile oluşturulan konvoy, çakarlı lambalar ve sirenler eşliğinde Kağıthane'nin farklı noktalarından geçti.

Konvoy cadde ve sokaklarda gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

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