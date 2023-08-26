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Gündem
AA 26.08.2023 08:14

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk şehit oldu.

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 25 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Selçuk'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.​​​​​​​

 

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