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Gündem
AA 25.08.2023 19:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta düzenlenen bölge valileri toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi

Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge valileriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi

Toplantıya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

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