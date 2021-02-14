Kadir Topbaş için ilk tören 1999 yılında başkan seçildiği Beyoğlu Belediyesi'nde düzenlendi.

Topbaş'ın Türk bayrağına sarılan cenazesi belediye binasının önüne götürüldü. Törene, eski mesai arkadaşları ve belediye çalışanları katıldı.

Topbaş'ın naaşı buradan, 13 yıl görev yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası götürüldü. Burada da Topbaş için tören düzenlendi.

Çoklu organ yetmezliği sebebiyle 76 yaşında vefat eden Kadir Topbaş için Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş için düzenlenen cenaze töreninde konuşuyor. https://t.co/Xd9abOT3fh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 14, 2021

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

"Koranavirüs belası birçok yol arkadaşlarımızı bizden ayırdı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, Kadir Topbaş ile yol arkadaşlığının Çarşamba'da İstanbul İmam Hatip Okulu'nda başladığını belirterek, şunları söyledi:

"İmam hatip okuluna girdiğimizde Kadir Abimiz benim 4-5 sınıf önümdeydi ve o zamanlar aynı zamanda oranın da kantinine bakarlardı. Orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada da beraber sürdü. İstanbul'da Beyoğlu Belediye Başkanlığı, ardından İstanbul Belediye Başkanlığı ve bu süreç içerisinde devam eden bu yol arkadaşlığımız böyle geldi. Hepimizin mukadder akıbeti olan Rabbimden geldik tekrar Rabbimize döneceğiz, bundan kaçış yok. Şu anda hizmetinde bulunduğu İstanbul'umuzda Fatih Camii'nin musallasından inşallah uğurluyoruz Hakka."

Topbaş'ın cenazesinin Fatih Camii'nin haziresine defnedileceğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Orada da çok değerli arkadaşları olacak. O arkadaşlarıyla beraber de inşallah Rabbim sevgili Habibi'nin livaül hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluşturur. Hep birlikte bizleri buluşturur inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Malum büyük bir musibetle karşı karşıyayız. İşte bu koranavirüs belası birçok yol arkadaşlarımızı bizden ayırdı, ayırıyor ve büyük bir mücadele bu süreç içerisinde veriliyor. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Tüm şehitlerimize Rabbim sevgili Habibi'ne komşu eylesin. Şu anda hasta yatağında medet bekleyenler var, Rabbim onlara da inşallah yardımını göndersin. Hep birlikte bir Fatiha ile Kadir Ağabeyimizi uğurlayalım inşallah."

Kadir Topbaş'ın cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin omuzlarında camiden uğurlandı. Topbaş'ın cenazesi, Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi.