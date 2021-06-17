Meclis'te kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın rolü gündemdeydi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu Başkanı Öznur Çalık, "Geniş kitlelerde çok önemli yeri olan medyanın kadına yönelik şiddeti haberleştirirken sahip olduğu sorumluluğu dikkate alarak özenli bir haber dili kullanması hepimizin en önemli temennisi" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması için kurulan komisyon, habercileri ağırladı. Haber kanallarının temsilcileri, şiddet haberlerine ilişkin bakış açılarını anlattı.

"Kadına karşı şiddeti toplumsal tehdit olarak görüyoruz"

TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, milletvekillerine ayrıntılı bir sunum yaptı. Kadına yönelik şiddet haberlerinde TRT Haber'in hassasiyetinin altını çizdi.

Yahya Bostan konuşmasında şunları aktardı:

"Gazeteciler, psikologlar, medya yöneticileri, sosyologlar, kadın aktivistleri, kadın örgütlerinin içerisinde olduğu beraberce hazırlanmış bir el kitabına, bir rehbere, etik ilkeler manzumesine, tırnak içerisinde bir anayasaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. TRT Haber meseleye nasıl bakıyor? Biz bu konuda çok hassasız. Kadına karşı şiddeti, toplumu tehdit eden bir mesele olarak görüyoruz. TRT Haber'e kadına karşı şiddet olaylarını duyurmada, işlemede, kamuoyuna aktarmada çok hassas bir görev düştüğüne inanıyoruz. Bu konuda yaptığımız yayınlar da var."

[Fotoğraf: AA]

Komisyonun hazırladığı rapor kamuoyu ile paylaşılacak

Komisyon, kadına yönelik şiddetin sebeplerinin belirlenmesine yönelik farklı paydaşları da dinleyecek. Bu çalışmalar ışığında hazırlanacak rapor, ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacak.