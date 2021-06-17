Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına rağmen zirvenin yüksek katılımla gerçekleşmesini önemli bir başarı olarak gördüklerini söyledi.

[Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi]



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açılış konuşmamızda Türkiye’nin bölgenin istikrarı ve refahına atfettiği önemin altını çizdik.https://t.co/qAaOF76KYe pic.twitter.com/17n23rXZXQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 17, 2021

"Türkiye'nin AB'ye katılım süreçlerinin hızlandırılması birliğe küresel ölçekte fayda sağlayacaktır"

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bölgenin istikrarına ve refahına atfettiği önemin altını çizdik. Bölgenin kanayan yarası beyin göçü başta olmak üzere, adalet, tarım politikaları, eğitim, afetlerle mücadele gibi konularda ortak çözümler geliştirmeye çalıştık. Ülkeler arasındaki farklılıkların çalışmalara olumsuz yönde sirayet etmemesi için çok dikkatli davrandık. Türkiye'nin AB'ye katılım süreçlerinin hızlandırılması birliğe küresel ölçekte fayda sağlayacaktır. Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum."