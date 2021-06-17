Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 17:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HDP binasındaki saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İl Başkanlığı binasında bir parti çalışanının öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.
İzmir'de HDP İl Başkanlığı binasına giren silahlı saldırgan parti görevlisi kadını öldürdü. Saldırgan gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi
Olay, Çankaya semtinde 32 iş yerinin bulunduğu iş hanının 2'nci katında yaşandı.
Tabancayla HDP İl Başkanlığı'na giren O.G., ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu parti çalışanı bir kadın hayatını kaybetti.
İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, şüpheli O.G.'nin sağlık çalışanıyken istifa ettiği belirtildi. Şüphelinin psikolojik sorunları sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.
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