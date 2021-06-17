Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 16:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı: 2 ölü
Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında bir gemiyle balıkçı teknesi çarpıştı. Batan teknedeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtarıldı.
Kaza saat 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün hemen altında meydana geldi. AS ROSAILA isimli ticari gemiyle içinde 3 kişi bulunan bir balıkçı teknesi çarpıştı.
2 kişi hayatını kaybetti
KURTARMA-12 ve MEHMETÇİK römorkörleri, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botları ile balıkadamlar bölgeye sevk edildi. Batan teknedeki 1 kişi olay yerinde 1 kişi de hastanede yaşamını yitirdi. 1 kişi ise sağ kurtuldu.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında AS ROSAILA isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 m boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine KURTARMA-12 ve MEHMETÇİK römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi. pic.twitter.com/ZSXhkyGw0c— KEGM (@kiyiemniyet) June 17, 2021
Etiketler: İstanbul Boğazı Son Dakika
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