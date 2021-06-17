Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: İzmir'deki saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de HDP il binasında gerçekleştirilen saldırıyı ve cinayeti lanetledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de HDP il binasında gerçekleştirilen saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Çelik, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İzmir'de HDP il binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır. Türkiye terörle mücadelesini ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan provokasyonlarla mücadelesini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürecek, kamu düzeninin bozulmasına asla müsaade etmeyecektir."
Etiketler: AK Parti Ömer Çelik HDP
Sıradaki Haber
Bakan Dönmez: Yerin altındaki ekonomik varlıkları yerin üstüne çıkaracağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz