Türkiye tarımda Avrupa’da ilk sırada, dünyada ise ilk 10'da. Azerbaycan da büyük potansiyeli bulunan bir tarım ülkesi.

Özellikle işgalden kurtulan Karabağ geniş arazileriyle hem tarım hem de hayvancılığa uygun.

Veteriner ve ziraat mühendisi alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yaptığı açıklamada, "Şu anda biz beş tane anlaşmayı da hazır hale getirdik. Bu anlaşmalar tohumculuk alanında, balıkçılık alanında, gıda güvenliği alanında veterinerlik ve bitki karantina alanlarındaki anlaşmalarımızı hazır hale getirdik.

Seralarımız var, açılışa hazır. Gence’de gençlerimize tarımla ilgili eğitim verdik. Karabağ'da kaliteli üretim için beş bin doz sperma, bir adet ana azot tankı, on dokuz tane teknisyen termosu hibe ettik ve işte hayvancılık organize sanayi bölgesi çalışmaları başladı." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Azerbaycan’da istihdam edilmek üzere personel de alacak. Bunun için başlatılan pilot projenin ilerlemesi halinde sayı ileride daha da artacak.

Proje ile 25 veteriner ve 75 ziraat mühendisinin alınacağını söyleyen Bakan Pakdemir, "İŞKUR üzerinden alımı organize ediyoruz. Buradan da meslek mensuplarımıza da şöyle bir mesaj vermiş olalım. Burada gerçekten meslek mensuplarına çok ihtiyaç var. Hem veterinerlere hem de ziraat mühendislerinden." ifadelerini kullandı.