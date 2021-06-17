Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus heyeti, turizm bölgelerinde incelemelerine başladı
Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'deki tatil bölgelerinde sıhhi ve epidemiyolojik durumu yerinde incelemek amacıyla gönderilen heyet, Antalya'da çalışmalarına başladı.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'ndan (TGA) yapılan açıklamaya göre, heyetin hazırlayacağı rapor, Rusya ile Türkiye arasındaki turizm uçuşlarının başlatılması kararında etkili olacak.
Bu sabah Antalya'ya ulaşan ve ilk incelemelerini Antalya Havalimanı ile iki otelde yapan heyet, Antalya'da "Güvenli Turizm Sertifikası" almış tesisleri ziyaret ederek, kamu yetkilileri ve sektör çalışanları ile bilgi alışverişinde bulunacak.
Heyet raporunun bu hafta açıklanması bekleniyor.
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