TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabulüyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açıklama yapıyor. https://t.co/f58wBhIY2s — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 17, 2021

"Tüm hususlar ve iddialarla ilgili olarak adli makamlara başvurulmuştur"

Yazdığı mektup üzerine Bakan Soylu'nun yazılı cevabını kendisine ilettiğini belirten Şentop, "Mektubumda milletvekillerimizin kendilerini töhmet altında hissettiğini bu konuyla ilgili bilgi, belgelerin hukuki süreçlerin yürütülebilmesi maksadıyla adli mercilere veya başkanlığımıza verilmesini talep etmiştim.

Dün Sayın Bakanımız geldi, beni ziyaret etti. Kendi cevabını da yazılı olarak getirdi. Öncelikle şunu ifade edelim. Eylem ile ilgili olarak kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil. Gazi Meclisimiz çatısı altında görev yapan milletvekillerinden biri olmadığını söyledi. Tüm hususların ve belgelerin iddialarla ilgili olarak adli makamlara başvurulduğunu söyledi. Konunun bundan sonraki aşaması adli çalışmalar, soruşturmalar kapsamında olacaktır" dedi.

"İsim vermedi"

Bakan Soylu'nun kendisine söz konusu siyasetçinin ismi ile ilgili bilgi vermediğini söyleyen Şentop adli makamlara bir isim bildirip bildirmediğini ise bilmediğini söyledi.

Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TBMM'nin kurum olarak görev yapan bütün arkadaşlarımızın hukukunu korumayı bir vaziye adlediyorum. Türkiye'de siyaset yapan herkesle ilgili benim bir şey yapabilmem mümkün değil takdir edersiniz. Artık adli makamlara intikal ettirildiğine göre burada yapılacak işlemler neyse onu bekleyeceğiz, göreceğiz. Sayın Bakan ikinci televizyon programında bunun bir milletvekili olmadığını bir isyasetçi olduğunu şfade ettim dedi. Mektupta zaten bunu açık bir şekilde ifade etmiş oldu."

"Saldırıyı kınıyorum"

Şentop, İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı kınayarak, "Bu tür siyaset üzerinden Türkiye'de huzursuzluk oluşturabilecek provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olmamız gerektiğini ifade etmek isterim" dedi.