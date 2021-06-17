Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek. pic.twitter.com/tyXHSVcOPv — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021

Buna göre, illere göre haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller, Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta olurken, Kars, Bolu, Eskişehir, Gümüşhane ve Tokat da en çok artan iller oldu.