Gündem
25.11.2025 01:33

Kadına şiddetle mücadelede yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeyle, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir adım daha atıldı. 2026-2030 yıllarını kapsayan Beşinci Ulusal Eylem Planı resmen yürürlüğe girdi.

Kadına şiddetle mücadelede yeni dönem başlıyor
[Fotoğraf: Arşiv]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin çok taraflı, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşım ile toplumun tüm kesimlerinin ortak irade ve sorumluluğunu gerektirmekte olduğu belirtildi.

Bu süreçte gerçekleştirilecek çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki işbirliği ve eşgüdümün sağlanmasının büyük önem arz ettiği vurgulanan genelgede, 2007 yılından bu yana Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelede politika önceliklerini ve tarafların üstlenmesi gereken sorumlulukları belirleyen 4 ulusal eylem planının uygulandığı anımsatıldı.

Genelgede, bu alanda kararlı ve kapsamlı işbirliği ile yürütülen çalışmalardan bugüne kadar elde edilen deneyimler üzerine inşa edilen, güncel ihtiyaçları merkezine alan ve 2026-2030 vizyonunu ortaya koyan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı"nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda hazırlandığı belirtilerek, şunlara yer verildi:

"Eylem Planı Bakanlığın resmi internet adresinde 'www.aile.gov.tr' yayımlanacaktır. 'Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi ile Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önlemek' amacını taşıyan Eylem Planı, kesişimsel ve bütüncül bir stratejik çerçevede ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre çeşitli görev ve sorumluluklar vermektedir. Eylem Planı'nın amacına ve stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için söz konusu kurum ve kuruluşların Eylem Planı'nda yer alan strateji ve faaliyetleri kendi plan, program ve bütçelerine entegre ederek uygulamaları beklenmektedir. Eylem Planı'nın uygulanmasında kurumlar arası koordinasyon Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır. Eylem Planı'nın izleme ve değerlendirme süreçleri Bakanlık tarafından oluşturulan izleme sistemi üzerinden yürütülecektir. İzleme ve değerlendirme kapsamında kurum ve kuruluşlar, sorumlu oldukları faaliyete ilişkin gerçekleştirdikleri çalışmaları Bakanlıkça belirlenen usule göre izleme sistemine gireceklerdir."

Bakanlıkça hazırlanacak yıllık izleme raporunun Cumhurbaşkanlığına gönderileceği ve Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacağı bildirilen genelgede, "Bu itibarla bütün kurum ve kuruluşların Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı (2026-2030) kapsamında üzerine düşen görev ve sorumlulukları titizlikle yerine getirmeleri hususunda gereğini rica ederim." ifadesi yer aldı.

