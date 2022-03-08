Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 21:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Kadına şiddet raporu' kabul edildi
Meclis Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu raporu Genel Kurul'da görüşülerek kabul edildi.
Kadına Yönelik Şiddetin araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesine yönelik kurulan komisyon çalışmasını tamamladı.
Komisyon uzun bir mesainin ardından kapsamlı bir rapor hazırladı. Rapor, Genel Kurul'da görüşülerek kabul edildi.
Raporda 7 gün 24 saat hizmet verecek "Acil Şiddet Hattı" kurulması önerildi.
"Kravat indirimi" olarak bilinen "iyi hal indiriminin", kadına şiddet suçlarında uygulamasının sona ermesi gerektiğine de dikkat çekildi.
Etiketler: Kadına Şiddet Kadınlar Günü TBMM
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