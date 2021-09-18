Sayıları gün geçtikçe artan kadın kooperatiflerine pozitif ayrımcılık geliyor. Kadın kooperatiflerini destekleyecek yeni düzenlemeler yapılacak. Üretim ve pazarlama sürecinde vergi muafiyeti ve istisnalar sağlanacak.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni teklifle kooperatiflerde şeffaflık da hedefleniyor. Bunun için kooperatif bilgi sistemi kurulacak.

Denetim ve yaptırımlar artırılacak

Kooperatif ortakları, seçim öncesi listeleri, bütçeye ilişkin aktif-pasif bilgisi elektronik sistemden takip edilebilecek. Böylece özellikle yapı kooperatiflerinde istismarın önüne geçilmesi, 40-50 yıllık süreçlere son verilmesi planlanıyor.

Yeni düzenlemeyle kooperatiflere yönelik denetim ve yaptırımlar da artacak. Ana sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin hapis cezaları artırılacak.

Kooperatif yönetiminde bulunanlar başka bir kooperatifte görev alamayacak. Yöneticiler en fazla 2 dönem seçilebilecek, ancak ara verdikten sonra tekrar göreve gelebilecek.