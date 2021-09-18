Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 01:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de gençlerle bir araya geldiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda "Geceye Mersin'den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım." ifadesini kullandı.
Geceye Mersin’den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım… pic.twitter.com/tf4cNRFgWH— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 17, 2021
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Mersin
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