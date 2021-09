21 Eylül'de başlayacak üst düzeyli BM 76. Genel Kurul Görüşmelerine katılmak üzere New York'a giden Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Twitter hesabından ''Dünyamızın gündemindeki küresel sınamaları BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le ele aldık. Kıbrıs, Afganistan, Libya, Suriye ve iklim değişikliği konularındaki görüşlerimizi paylaştık'' paylaşımında bulundu.

Çavuşoğlu, ayrıca BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid ile görüştü ve göreve yeni başlayan Shahid'i tebrik etti.

Büyükelçimiz Volkan Bozkır'dan sonra #BM 76. Genel Kurul Başkanı seçilen Abdulla Shahid'i tebrik ettik. BM'nin çalışmalarına desteğimiz sürecek. Congratulated @abdulla_shahid who succeeded Ambassador @volkan_bozkir as @UN_PGA . Will continue to support the work of @UN .

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Coğrafi uzaklığa rağmen ilişkilerimizi geliştirme irademiz tam'' mesajı verdi.

#SriLanka DB Gamini Lakshman Peiris’le New York’ta biraraya geldik. Coğrafi uzaklığa rağmen ilişkilerimizi geliştirme irademiz tam.



Met w/FM Gamini Lakshman Peiris of Sri Lanka in New York. Despite geographical distance we are fully committed to developing our relations. pic.twitter.com/q3ieQnROU3