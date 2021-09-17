İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başkanlık olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı BM 76. Genel Kurulu öncesinde, “COVID-19 Sonrası Dönemde Güvenin Yeniden İnşası ve Umudun Tazelenmesi: Türkiye'nin Uluslararası Düzene Bakış Açısı” başlıklı bir panel düzenleyeceklerini duyurdu.

Fahrettin Altun açıklamasında şu ifadeleri kullanıldı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin hizmetinde gece gündüz demeden tüm dünyada aktif kamu diplomasisi hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaların bir yenisini ABD’de New York’ta gerçekleştiriyoruz. Panelde; BM’nin değişen dünya düzeninde nasıl daha demokratik, verimli, şeffaf, adil ve insan odaklı olabileceği ile Afganistan’daki son gelişmelerin yanı sıra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’ye ilişkin somut reform önerileri değerlendirilecek.”

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin hizmetinde gece gündüz demeden tüm dünyada aktif kamu diplomasisi hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaların bir yenisini ABD’de New York’ta gerçekleştiriyoruz. pic.twitter.com/pVy0JjLgbS — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 17, 2021

Erdoğan'ın kitabındaki reform önerilerinin panelde tartışılması bekleniyor

New York’ta United Nations Plaza’da düzenlenecek panele; siyaset, akademi, düşünce kuruluşu, medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı eski danışmanı Rich Outzen ve SETA Washington DC Araştırma Direktörü Dr. Kılıç̧ Buğra Kanat’ın konuşmacı olarak yer alacağı panelin moderatörlüğünü TRT World Şef Editörü Ghida Fakhry yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müstakil olarak kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitapta yer alan BM’ye ilişkin somut reform önerilerinin de panelde tartışılması bekleniyor.