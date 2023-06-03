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Gündem
AA 03.06.2023 22:47

Kabine'nin yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu

Eski AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Adalet Bakanı olarak atandı.

Kabine'nin yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu

28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Adalet Bakanı olan Tunç, 1971'de Bartın'da doğdu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Tunç, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamladı.

AK Parti'den 23, 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Bartın Milletvekili seçilen Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinde de bulundu.

İngilizce bilen Tunç, evli ve üç çocuk babası.

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