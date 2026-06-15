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Gündem
TRT Haber 15.06.2026 09:51

Kabine yoğun gündemle toplanacak

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanacak olan barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve NATO Zirvesi'nin hazırlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum da masada olacak.

Kabine yoğun gündemle toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yoğun gündemle toplanacak.

Dış politikada gözler Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 19 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde imzalanacak barış anlaşmasına çevrildi. Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana kalıcı barış için adeta mekik dokuyan Türkiye, gelişmeleri yakından takip ediyor. Kabine toplantısında, Vaşington-Tahran hattında tamamlanan anlaşma sürecinin ele alınması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'deki provokasyonlara karşı atılacak adımlar ele alınacak

Toplantının bir diğer başlığı ise Doğu Akdeniz ve özellikle Kıbrıs'taki provokasyonlar olacak.  Soykırımcı İsrail ile yakınlaşan Rum Yönetimi'nin Fransa ile askeri anlaşma imzalamasını "Ada'da yakılmak istenen fitne ateşi" olarak gören Türkiye, bölgedeki durumu hassasiyetle izliyor. Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması noktasında yapılacaklar konuşulacak.

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Zirvesi de Kabine'nin gündeminde olacak. Toplantıda, ittifak tarihinin en önemli buluşması olarak nitelendirilen zirvenin hazırlıkları görüşülecek.

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama görüşülecek

Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama da Kabine'de masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar ile sürece dair atılması planlanan yasal adımların toplantıda konuşulması bekleniyor.

Ekonomi gündeminde ise Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programı ile piyasalardaki son durum değerlendirilecek.

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