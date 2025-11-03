Kabine üyeleri, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Kasım 2002'de milletin iradesiyle iktidara gelen AK Parti'nin güven ve istikrar içinde 23 yıldır milletin hizmetinde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti hükümetleri Türkiye'yi her alanda ileriye taşımış, demokrasimizi tahkim etmiş ve kalkınmamızı hızlandırmıştır. Bugün de Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha yüksek standartlarda demokrasi, daha kapsayıcı kalkınma, sosyal refah, Terörsüz Türkiye ve daha adil bir dünya hedefleriyle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ise NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin, değişimin, kalkınmanın, refahın, icraatın ve eser siyasetinin adı olduğunu belirtti.

Milletin güçlü desteğiyle kurularak, iktidara gelen AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutlu yürüyüşüne kesintisiz devam edeceğini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"AK Parti, değişimin, kalkınmanın, refahın, icraatın, eser siyasetinin adıdır. AK Parti'mizin iktidara geldiği 3 Kasım 2002, güçlü, özgüvenli, dünyada söz sahibi Türkiye'nin kapılarının aralandığı milattır. 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ve milletimizin hizmetkarı, mazlumun ve mağdurun umudu, ezilenlerin gür sesi olmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda durmaksızın çalışacak, daha güçlü, daha büyük ve daha müreffeh Türkiye'yi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Adaletin sarsılmaz temeli olan hukukun üstünlüğüne, milli birlik ve beraberliğimize, ortak değerlerimize sahip çıkarak 'Terörsüz Türkiye' idealimize mutlaka ulaşacağız. Daha güzel günlere, daha güçlü geleceğe, omuz omuza, hep birlikte… Milletimizin partisi AK Parti'mizin iktidara gelişinin 23. yılı kutlu olsun."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, NSosyal hesabından AK Parti'nin iktidara gelişinin 23'üncü yıl dönümünü kutlayarak, şunları kaydetti:

"Gücünü millet iradesinden ve kadrosundan alan AK Parti'mizin iktidara gelişinin yıl dönümündeyiz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 3 Kasım 2002'de başlayan ve çeyrek asra yaklaşan bu hareket, milletimize olan sevdamız ve davamıza olan bağlılığımız ile her zaman büyüdü, Türk siyasetine mührünü vurdu. Milletimiz, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz ve tüm mazlumlar için umut oldu. Biz, tüm zorluklara ve engellemelere karşı hizmet üretmeye, eserlerimizle şehirlerimizi kalkındırmaya, kendi başarı çıtamızın üzerine çıkmaya, Türkiye Yüzyılı'nda bölgemizde ve dünyada istikamet belirlemeye devam edeceğiz. Her zaman dediğimiz gibi durmak yok, yola devam."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Kasım'ın, eser ve hizmet siyasetinin başladığı bir milat olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tam 23 yıldır her icraatımız bir milat, her eserimiz bir ilham ve her adımımız bir umut oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletimizin desteğiyle güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. 23 yıldır olduğu gibi pusulamız milletimiz, yönümüz hep Türkiye!"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti'nin iktidara gelişinin 23. yıl dönümünü kutladı.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Kasım'ın, milletin bambaşka bir güne uyandığı, değişimin ve dönüşümün başladığı, yepyeni bir dönemin kapılarının aralandığı milat olduğunu belirtti.

AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002'den sonra nice eser ve hizmetin temelinin atıldığını, eşsiz ufukların kapılarının açıldığını kaydeden Memişoğlu, "Bugün, 23 yıla iftiharla bakıyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na giden kutlu yolda eşsiz bir adım daha atıyoruz. Asırlık eserleri ve hizmetleri sığdıracağımız nice 23'lere." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde 3 Kasım 2002 tarihinde başlayan millete hizmet yolculuğumuzu, 23 yıldır Türkiye'ye duyduğumuz büyük bir aşkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümüyle ilgili "Bu 23 yıl, yollarla, köprülerle, havalimanlarıyla, raylarla, ulaşımdan haberleşmeye uzanan dev yatırımların, milletine sevdalı kadroların emeğiyle yazılmış bir başarı hikayesidir." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 23 yıl önce Türk milletinin güçlü iradesiyle başlayan yürüyüşün, istikrarın, kalkınmanın ve milli vizyonun adı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin demokraside, kalkınmada ve dünyadaki itibarında büyük bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu 23 yıl, yollarla, köprülerle, havalimanlarıyla, raylarla, ulaşımdan haberleşmeye uzanan dev yatırımların, milletine sevdalı kadroların emeğiyle yazılmış bir başarı hikayesidir. AK Parti, eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'nin her köşesine mührünü vurmuştur. Bugün 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Çünkü AK Parti, dün olduğu gibi bugün de milletimizin umudu, yarınlarımızın teminatıdır. Nice AK yıllara."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından AK Parti'nin iktidara gelişinin 23'üncü yıl dönümüne ilişkin paylaşımında, "Bir Milattır 3 Kasım" etiketini kullanan Bolat, "Millete hizmeti Hakk'a hizmet bilerek çıktığımız bu mukaddes yolda 3 Kasım 2002'de milletimizin teveccühüyle göreve gelen AK Parti, yine milletimizin güveniyle, duasıyla, desteğiyle bugün iktidarının 23. yılına erişmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, inanç, azim ve adanmışlıkla sürdürdükleri bu tarihi yolculuğun sadece bir siyasi sürecin değil, bir milletin yeniden dirilişinin, iradesine yeniden sahip çıkışının miladı olduğunu bildirdi.

Bu milatla birlikte Türkiye'nin vesayet zincirlerini kırdığına, krizleri aştığına, milli iradeyi yücelttiğine, her alanda yerli ve güçlü bir kalkınma hamlesi başlattığına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Ekonomiden adalete, savunmadan ticarete, eğitimden dijital dönüşüme kadar her alanda 'insanı merkeze alan' bir vizyonla büyük atılımlar gerçekleştirilmiştir. Rabb'ime hamdolsun ki bu mübarek davanın bir neferi olarak milletimizin güvenine, duasına ve desteğine mazhar olduk. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın rehberliğinde, adaletin, kalkınmanın ve milli iradenin sarsılmaz temelleri üzerinde yükselen Türkiye için çalışmaya, üretmeye, hizmet etmeye devam."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Kasım tarihinin bir milletin özgüveninin yeniden doğduğu, siyasetin rotasının değiştiği bir milat olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle, 23 yıldır tarımdan savunmaya, ekonomiden sağlığa, eğitimden adalete kadar her alanda devrim niteliğinde adımlar atıldığına işaret eden Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimizle, geçmişin mirasıyla geleceğin ideali arasında köprü kuruyor, eser ve hizmet siyasetimizle ilk günkü aşk, inanç ve heyecanla milletimiz için durmadan çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 23 yıl önce bugün milletin "Karanlığa Kapalı, Aydınlığa Açık" bir Türkiye için tarihi bir irade ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan hizmet yolculuğu, 23 yıldır ilk günkü aşkla devam ediyor. Büyük, güçlü ve enerjide tam bağımsız bir Türkiye idealimiz için milletimizle omuz omuza yürümeye, ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaya kararlıyız. Nice hizmet ve başarı dolu yıllara."