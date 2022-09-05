Ekonomideki gelişmeler, dar gelirlilere nefes aldıracak çalışmalar ve Yunanistan'ın Ege'de artan tacizleri...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, saat 19.30'da Beştepe'de toplandı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen toplantının öncelikli gündemi ekonomi. Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar değerlendirildi.

Sosyal konut projesi için geri sayım

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sürüyor.

Detaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül'de açıklanacak. Kabine'de projeye ilişkin son çalışmalar da görüşüldü.

Yunanistan'ın gerilimi tırmandıran adımları görüşülüyor

Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımları da Kabine'nin gündemindeydi. Toplantıda Türkiye'nin atacağı adımlar ele alındı.

BM Genel Kurulu'na seslenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay yoğun bir diplomasi yürütecek. Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turunun ardından Özbekistan'da Şanghay Beşlisi Toplantısı'na katılacak.

Erdoğan'ın daha sonraki durağı ise ABD olacak. Erdoğan, BM Genel Kurulu'na seslenecek, liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği de Kabine Toplantısı'nda değerlendirildi.