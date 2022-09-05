Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 19:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bombalı eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist yol kontrol noktasındaki uygulamada yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK tarafından şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanmasına Diyarbakır ilinde bir darbe daha vuruldu.
Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki teröristler yol kontrol noktasında yapılan uygulamada yakalandı.
Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ele geçirildi.
Araçta bulunan ve terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Diyarbakır PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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