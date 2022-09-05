Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 18:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Can Dündar hakkında Cumhurbaşkanı ve Türk milletine hakaretten souşturma başlatıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Can Dündar hakkında, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama ile Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından suçtan soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Dündar hakkında; Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama ile Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından soruşturma başlattı.
Can Dündar, sosyal medya platformlarında yaptığı yayınla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet savcılarına yönelik sözler sarf etmişti.
İmam-hatip lisesi mezunlarını da hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.
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