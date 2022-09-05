Yunanistan'da mülteci değil, terör kampı: Lavrion
Yunanistan, Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerine kucak açmaktan çekinmiyor. Ankara, Atina’nın başta PKK olmak üzere terör örgütlerine verdiği desteğe sık sık tepki gösteriyor. Mülteci kampı adı altında terör faaliyetlerinin kamufle edildiği Lavrion kampı büyük tepki çekiyor.
Terör örgütü PKK, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki Lavrion kasabasındaki sözde mülteci kampını bir karargah gibi kullanıyor.
Kampta, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleri iç içe birlikte hareket ediyor.
Terör örgütü elebaşı, yakalandıktan sonraki sorgusunda Lavrion Kampı'nda örgüt militanlarına silahlı eğitim verildiğini söylemişti. Kampın varlığı da iki ülke arasında krize neden olmuştu.
Yunanistan'da terör kampı
Atina yönetimi, Türkiye'nin kampın kapatılması için başlattığı girişimlere bugüne kadar olumlu bir yanıt vermedi.
Yunan makamları kampta "şüphe uyandırıcı" bulgular olmadığını savunuyor.
Türkiye'de daha önce kanlı eylemler düzenleyen teröristlerin Lavrion Kampı’nda eğitim aldıkları yönündeki itirafları ise bu savunmayı çürütüyor.
Mülteci değil terör kampı
İçeriden çekilen ve örgüte yakın internet sayfaları tarafından paylaşılan görüntüler Lavrion'un bir mülteci değil, terör kampı olduğunu kanıtlıyor.
"Buraya Yunan istihbaratının, Yunan polisinin haberi olmadan kimse girip çıkamaz."— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 5, 2022
Terör örgütlerinin Yunanistan'daki Lavrion kampını karargah gibi kullanmasını, Nişantaşı Üniversitesi Öğr. Görevlisi Coşkun Başbuğ @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/3oHjXj2HNZ
TRT Haber ekibinin 2019’da Lavrion'da çekmeyi başardığı görüntüler, kampta terör faaliyeti yürütüldüğünü ortaya koydu.
Yunan medyasına yansıyan görüntülerde de kamptaki PKK sembolleri dikkati çekti.
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