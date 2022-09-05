Terör örgütü PKK, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki Lavrion kasabasındaki sözde mülteci kampını bir karargah gibi kullanıyor.

Kampta, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleri iç içe birlikte hareket ediyor.

Terör örgütü elebaşı, yakalandıktan sonraki sorgusunda Lavrion Kampı'nda örgüt militanlarına silahlı eğitim verildiğini söylemişti. Kampın varlığı da iki ülke arasında krize neden olmuştu.

Yunanistan'da terör kampı

Atina yönetimi, Türkiye'nin kampın kapatılması için başlattığı girişimlere bugüne kadar olumlu bir yanıt vermedi.

Yunan makamları kampta "şüphe uyandırıcı" bulgular olmadığını savunuyor.

Türkiye'de daha önce kanlı eylemler düzenleyen teröristlerin Lavrion Kampı’nda eğitim aldıkları yönündeki itirafları ise bu savunmayı çürütüyor.

Mülteci değil terör kampı

İçeriden çekilen ve örgüte yakın internet sayfaları tarafından paylaşılan görüntüler Lavrion'un bir mülteci değil, terör kampı olduğunu kanıtlıyor.

"Buraya Yunan istihbaratının, Yunan polisinin haberi olmadan kimse girip çıkamaz."



Terör örgütlerinin Yunanistan'daki Lavrion kampını karargah gibi kullanmasını, Nişantaşı Üniversitesi Öğr. Görevlisi Coşkun Başbuğ @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/3oHjXj2HNZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 5, 2022

TRT Haber ekibinin 2019’da Lavrion'da çekmeyi başardığı görüntüler, kampta terör faaliyeti yürütüldüğünü ortaya koydu.

Yunan medyasına yansıyan görüntülerde de kamptaki PKK sembolleri dikkati çekti.