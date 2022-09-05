Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 15:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ve Kırım Tatar Türk halkının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile bir araya geldi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırımoğlu ile Ceppar'ı ağırladığını belirtti.
Çavuşoğlu, "Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklemeye, Kırım Tatar Türklerinin haklarını savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye ziyareti kapsamında Bakan Çavuşoğlu'nun sıcak kabulünden dolayı minnettar olduğunu belirtti.
Ceppar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırım Platformu 2. Zirvesi'ne katılımını ve Türkiye’nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusundaki değişmez desteğini takdir ettiklerini vurguladı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna
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