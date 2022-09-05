CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gündeme dair soruları yanıtladı.

6 siyasi partinin ortak fikir birliği oluşturması gerektiğini söyledi. "6 lider nasıl yapacağımız konusunda, bütün konularda oturup bir anlaşmama yapmamız lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarına ise bir kez daha Cumhurbaşkanlığı adaylık kapısını kapattı. "Belediye başkanlarımızın tamamı başarılı. Bu başarılarını pekiştirmeleri ve büyütmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusu üzerine, "Uzlaşılırsa elbette neden hazır olmayayım? Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli. 6 lider de zaten ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varmış durumda" dedi.