Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pakistan'da sel dolayısıyla 1000'nin üzerinde insanın hayatını kaybettiği, ülkenin üçte ikisinin su altında kaldığı, 1,1 milyon evin hasar gördüğü ve 800 bine yakın hayvanın telef olduğu belirtildi.

Selden etkilenen Pakistan'a Türkiye'nin insani yardımlarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, hava köprüsü kurulan bölgeye ilk etapta 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi, hijyen ve bebek malzemesinden oluşan yardım gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bölgeye ziyaretleri sonrası belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda insani yardımların hızlandığı ifade edilerek, şu bilgi verildi:

"AFAD koordinasyonunda başlatılan insani yardım kampanyası için 81 il valiliğine de genelge gönderildi. Genelge kapsamında, valiliklerden gelen ayni yardımlar, AFAD il müdürlüklerince koordine edilerek selden etkilenen bölgelere gönderilecek."