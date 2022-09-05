Dün vefat eden İnançer'in naaşı, kurucusu olduğu Karagümrük'teki Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'ndan omuzlar üstünde Fatih Camii'ne götürüldü.

Camii haziresinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi önünde sanatçı Ahmet Özhan tarafından tekkenin postnişini İnançer için dua edildi.

Ailesinin yanı sıra sanat dünyasından pek çok isim ile talebelerinin ve sevenlerinin katıldığı merasimde, yürünen yol boyunca ilahi ve zikirler okundu, yüksek sesle dualar edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer için düzenlenen cenaze töreninde konuşuyor. https://t.co/xDrS2q5nXs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 5, 2022

Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmasında şunları kaydetti;

Bugün Ömer Tuğrul İnançer hocamızı hakka uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim sevgili habibinin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin. Ömer Tuğrul hocamızı hayatında ölüm noktasında ölümün bir yok oluş değil ölümün ancak ebedi aleme bir tebdil-i mekan ile yürüyüş olduğunu bilirdik. Nitekim şu anda sandukanın üzerindeki örtüde de Rabbimiz böyle buyuruyor her nefis ölümü tadacaktır ve buradan dönüş yok ve hepimiz de bunun hazırlığı içerisinde olmamız gerekiyor. Bir mutasavvıf bir hukukçu, bir edebiyatçı ve millete ümmete hizmet noktasında hiç tereddütsüz hayatını sürdürmüş olan hocamıza ben de huzurlarınızda tanıdım tanıyalı böyle gördüm, böyle bildim. Rabbimden hep birlikte birer fatiha okumaya sizleri davet ediyorum. Mekanı cennet olsun Rabbim sevgili habibine hep birlikte bizleri komşu eylesin inşallah.

Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ömer Tuğrul İnançer'in naaşı, defnedilmek üzere Nureddin Cerrahi Tekkesi'nde hazırlanan yere götürüldü.

Ömer Tuğrul İnançer

Bursa'da 1946'da dünyaya gelen Ömer Tuğrul İnançer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Türk kültürü ve sanatı ile ilgili pek çok çalışmaya imza atan, eğitimi sırasında özel olarak müzik dersleri alan İnançer, yaklaşık 20 yıl muhtelif şirketlerde müşavir-avukatlık yaptı.

İnançer, 1991'de kurucusu olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nda sanatçı-müdür olarak çalışmaya başladı, Haziran 2011'de emekli oldu.

Radyo ve televizyon programlarında misafir sanatçı olarak yer alan, yurt içi ve yurt dışında konserle müzik faaliyetlerinde bulunan, tasavvuf konusunda konferanslar veren ve seminerlere katılan İnançer'in çeşitli makaleleri, röportajları ve yayınlanan 8 kitabı bulunuyor.

Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden olan, yazdığı kitaplarıyla, musiki ve dini alanda yaptığı konuşmalarıyla tanınan İnançer, evli ve 2 çocuk babasıydı.