Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 18:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adalet Bakanlığı: Levent Göktaş hakkındaki iade talepnamesi Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari Levent Göktaş hakkında hazırlanan iade talepnamesi, Adalet Bakanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın iadesine yönelik talepname hazırladı.
Adalet Bakanlığı, iade talepnamesi dosyasını Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na iletti.
Etiketler: Necip Hablemitoğlu
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