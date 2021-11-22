Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 15 dakika sürdü.

Ekonomideki son verilerin ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde dış politikaya ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

Terörle mücadelede atılan ve atılması planlanan adımlar konuşuldu.

Dış politika ele alındı

Toplantıda Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son durum masaya yatırıldı. Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmeler de toplantının gündemindeydi.

Terörle mücadele önemli gündem maddeleri arasında

Terörle mücadele başlığı da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde. Toplantıda, terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirildi.

Koronavirüsle mücadelede son durum

Masadaki bir diğer konu ise koronavirüsle mücadele oldu. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum ele alındı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.