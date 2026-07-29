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Gündem
TRT Haber 29.07.2026 16:36

Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.24'te başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının en önemli başlığı Terörsüz Türkiye hedefi olacak.

Türkiye'yi terör belasından kurtaracak süreçte gözler artık yasal düzenlemeye çevrildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yasalaşması planlanan düzenlemede gelinen aşama Kabine toplantısında ele alınacak. Bu kapsamda yürütülen temas ve çalışmalarla ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

Dış politikada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Orta Doğu'da süren gerilim Kabine'nin gündemine gelecek. Bölgede kalıcı barış için başından bu yana adeta mekik dokuyan Ankara, gelişmeleri yakından takip ediyor. Toplantıda Washington-Tahran hattında yeniden bir anlaşma sağlanması için yürütülen diplomatik girişimler değerlendirilecek.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve özellikle de Hürmüz krizi küresel ekonomi ile ticaret üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor.

Kabine toplantısında, enflasyonu tetikleyen bu etkilere karşı yapılacaklar masada olacak. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programı ile piyasalardaki son durum konuşulacak.

Türkiye ve dünya gündemine dair diğer gelişmelerin de ele alınacağı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

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