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Gündem
TRT Haber 31.10.2023 15:57

Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısında, İsrail'in Gazze saldırıları, Türkiye'nin "garantörlük" teklifi ve bölgedeki gelişmeler ele alınacak.

İnsani yardımların ulaştırılması ve rehinelerin serbest bırakılması ile ilgili süreç değerlendirilecek.

Kabine toplantısında, Merkez Bankası'nın son faiz artırımı kararının ekonomiye yansımaları ele alınacak.

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadelenin yanı sıra, faizsiz evlilik kredisi ve BAĞ-KUR prim gün sayısı ile ilgili çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

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