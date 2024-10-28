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Gündem
TRT Haber 28.10.2024 06:00

Kabine bugün toplanacak

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. TUSAŞ'a terör saldırısı ve sonrasında TSK'nın terör örgütü PKK'ya yönelik aralıksız sınır ötesi operasyonları ele alınacak. Orta Doğu'da giderek artan tansiyon da kabine toplantısının gündeminde olacak.

Kabine bugün toplanacak
[Fotoğraf: Arşiv]

Kabine, gündemin öne çıkan konu başlıklarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki toplantıya başkanlık edecek.
TUSAŞ'a terör saldırısı toplantının öncelikli gündem başlığı olacak.

2 PKK'lı teröristin gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin soruşturmada gelinen son durum görüşülecek. öTUSAŞ'a terör saldırısı sonrası, sınır ötesinde devem eden terörle mücadele operasyonlarına mercek tutulacak.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye indirilen darbe ve terör örgütüne yönelik olası yeni hava harekatları ele alınacak. MİT'in, SİHA'larla terör hedeflerine yönelik operasyonları, istihbarat verileri eşliğinde değerlendirilecek.

Bölgesel kriz Kabine'nin gündeminde

İsrail'in yayılmacı saldırganlığı ve Orta Doğu'da gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.
İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattında artan tansiyona ilişkin kapsamlı değerlendirme yapılacak.
Etkisi giderek genişleyen bölgesel krizin, Türkiye'ye olası etkileri kapsamlı olarak ele alınacak.

Kabine Toplantısı'nda, 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program sonrası gelinen aşama görüşülecek.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası değerlendirilecek. Ayrıca yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Gazze Irakın Kuzeyi İsrail PKK/YPG Recep Tayyip Erdoğan Suriye Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele TUSAŞ
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