Kabine bugün toplanacak

Kabine, gündemin öne çıkan konu başlıklarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki toplantıya başkanlık edecek.

TUSAŞ'a terör saldırısı toplantının öncelikli gündem başlığı olacak.

2 PKK'lı teröristin gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin soruşturmada gelinen son durum görüşülecek. öTUSAŞ'a terör saldırısı sonrası, sınır ötesinde devem eden terörle mücadele operasyonlarına mercek tutulacak.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye indirilen darbe ve terör örgütüne yönelik olası yeni hava harekatları ele alınacak. MİT'in, SİHA'larla terör hedeflerine yönelik operasyonları, istihbarat verileri eşliğinde değerlendirilecek.

Bölgesel kriz Kabine'nin gündeminde

İsrail'in yayılmacı saldırganlığı ve Orta Doğu'da gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.

İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattında artan tansiyona ilişkin kapsamlı değerlendirme yapılacak.

Etkisi giderek genişleyen bölgesel krizin, Türkiye'ye olası etkileri kapsamlı olarak ele alınacak.

Kabine Toplantısı'nda, 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program sonrası gelinen aşama görüşülecek.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası değerlendirilecek. Ayrıca yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.