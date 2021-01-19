Kış aylarında da arazide teröristlerin izini süren Mehmetçik, zorlu doğa koşullarına aldırış etmeden terör örgütlerine darbe üstüne darbe indiriyor.

TRT Haber ekibi, Şırnak'ta Meteler Jandarma Özel Harekat Taburu'nun misafiri oldu.

Yer yer 2 bin, 3 bin rakımı bulan zorlu coğrafyada Mehmetçik, kış aylarında da özel kıyafetleriyle, yerli ve milli teçhizatla vatan nöbetinde.

Arazi karış karış taranıyor

Şırnak'ta son yıllarda bölücü terör örgütüne ağır darbeler vuran Mehmetçik, araziyi karış karış tarıyor. Bölge, operasyon öncesi drone ile havadan gözleniyor.

Teröristlerin tuzakladıkları patlayıcılar, sahada JÖH tarafından tespit edilerek imha ediliyor.

Tespit edilen o patlayıcılar, METİ uzmanları tarafından kontrollü olarak patlatılıyor.

Arazi araması esnasında JÖH'lerin en büyük yardımcılarından biri de operasyon köpekleri. Tespit edilen sığınak ve mağaraya ilk onlar giriyor.

Bölgede 2019 yılında Kıran, 2020 yılında Kapan ve Yıldırım Operasyonları ile çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Haber: Burak Dündar

Kamera-Drone: Faruk Yağız