Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
11 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Balıkesir merkezli 12 ilde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün polis akademisi ve okulu yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, örgütün gizli sorumlusu oldukları iddia edilen 20 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Eş zamanlı operasyon
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Ankara, Kilis, Ordu, Van, Zonguldak, Çorum ve Manisa'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Zanlılardan 3'ünün polis, 3'nün öğretmen, 2'sinin meslekten ihraç edilmiş polis memuru ve 12'sinin özel sektör çalışanı olduğu öğrenildi.
Etiketler: FETÖ
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