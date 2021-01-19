Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 09:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü mesaisini paylaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram ve BiP'ten paylaşımda bulundu:
"Günaydın, kıymetli kardeşim. Bugün salgın sebebiyle alınan önlemlere riayet ederek gerçekleştirdiğimiz il kongrelerimize, Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük ile devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 1:30’da bu illerimize İstanbul’dan bir canlı bağlantı gerçekleştireceğim.
Akşam üstü 5:30’da Darüşşafaka Yönetim Kurulu’yla bir araya gelerek inşallah bugünkü resmî programlarımızı tamamlayacağız.
Sizi en kalbi duygularımla selamlıyor, bereketli, huzurlu ve sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 238 gözaltı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz