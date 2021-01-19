Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 10:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hrant Dink, öldürülmesinin 14. yılında anılacak
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin üzerinden 14 yıl geçti. Dink için kabrinin başında ve suikasta uğradığı noktada anma töreni yapılacak.
Gazeteci Hrant Dink, Şişli'deki Agos Gazetesi önünde suikasta uğramasının 14. yıl dönümünde anılacak.
Dink, ilk olarak Balıklı Ermeni Mezarlığı’ndaki kabri başında tören düzenlenecek. Daha sonra ise Agos Gazetesinin eski merkezinin bulunduğu binanın önünde tören yapılacak.
Dink cinayeti davasında, tetikçi Ogün Samast 24 buçuk yıl, Yasin Hayal azmettirme suçundan müebbet hapis, Erhan Tuncel'e ise 99,5 yıl ceza verilmişti.
76 sanık hakkındaki dava sürüyor
Cinayetin FETÖ boyutuna dair, örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski savcılar Zekeriya Öz, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Ramazan Akyürek'in de aralarında bulunduğu çoğu eski devlet görevlisi 76 sanık hakkındaki dava ise sürüyor.
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