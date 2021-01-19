Gazeteci Hrant Dink, Şişli'deki Agos Gazetesi önünde suikasta uğramasının 14. yıl dönümünde anılacak.

Dink, ilk olarak Balıklı Ermeni Mezarlığı’ndaki kabri başında tören düzenlenecek. Daha sonra ise Agos Gazetesinin eski merkezinin bulunduğu binanın önünde tören yapılacak.

Dink cinayeti davasında, tetikçi Ogün Samast 24 buçuk yıl, Yasin Hayal azmettirme suçundan müebbet hapis, Erhan Tuncel'e ise 99,5 yıl ceza verilmişti.

76 sanık hakkındaki dava sürüyor

Cinayetin FETÖ boyutuna dair, örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski savcılar Zekeriya Öz, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Ramazan Akyürek'in de aralarında bulunduğu çoğu eski devlet görevlisi 76 sanık hakkındaki dava ise sürüyor.