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Jandarma'da FETÖ yapılanması

Hepsi aktif görevde 19 üsteğmen, 1 teğmen olmak üzere toplam 20 subay hakkında gözaltı kararı verildi.

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Jandarmada FETÖ yapılanması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında görevli muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı personeli 19 üsteğmen ile bir teğmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonlarda hakkında yakalama kararı verilen askerlerden 18'i gözaltına alındı.  

Kaynak: AA

Etiketler: jandarma, fetö
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