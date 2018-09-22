Eylem hazırlığında olan 10 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi.

Terörle mücadele kapsamında, 21 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde eylem hazırlığında olan; Ağrı/Doğubeyazıt kırsalında altı, Irak kuzeyi Gara bölgesinde dört olmak üzere toplam 10 silahlı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/9iAPmHQXfy — TSK (@TSKGnkur) 22 Eylül 2018

Açıklamada şöyle denildi:

"Terörle mücadele kapsamında, 21 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde eylem hazırlığında olan; Ağrı/Doğubeyazıt kırsalında altı, Irak kuzeyi Gara bölgesinde dört olmak üzere toplam 10 silahlı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Kaynak: TRT Haber