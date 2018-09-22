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Eylem hazırlığında olan 10 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Ağrı/Doğubeyazıt kırsalında ve Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde devam eden operasyonlarda 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Eylem hazırlığında olan 10 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi.

 


 

Açıklamada şöyle denildi:

"Terörle mücadele kapsamında, 21 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde eylem hazırlığında olan; Ağrı/Doğubeyazıt kırsalında altı, Irak kuzeyi Gara bölgesinde dört olmak üzere toplam 10 silahlı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, tsk
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