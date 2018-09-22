Bakan Çavuşoğlu: Ticari ilişkilerimizde yerel para birimlerini kullanmak istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı ile başkent Caracas'taki görüşmesinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Venezuela arasındaki yakın ilişkilere vurgu yapan Çavuşoğlu, 19 yılın ardından bu ülkeyi ziyaret eden ilk Türk dışişleri bakanı olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Son dönemde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, iki ülke liderinin adeta "kardeş" gibi olduklarını ifade ederek, Ankara-Caracas arasında ikili ilişkilerin giderek geliştiğini söyledi.

"Para birimleri, diğer ülke ekonomilerine saldırı aracı olmamalı"

İkili ticari ilişkilerde yerel para birimlerini tanıdıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece Venezuela ile değil, diğer ülkelerle de ikili ticari ilişkilerimizde yerel para birimlerini kullanmak istiyoruz. ABD yönetimi kendi para birimi olan doları bir saldırı aracı olarak kullandığı için diğer ülkeler aralarındaki ticarette yerel paraları kullanmak istiyor. Hiçbir ülkenin para birimine karşı değiliz ancak para birimleri, diğer ülke ekonomilerine saldırı aracı olarak kullanılmamalıdır."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin de son dönemde para birimi üzerinden bu tür bir ekonomik saldırı süreci yaşadığını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye de kısa zaman önce hedef oldu ancak bu süreçte çok güçlü durdu ve ekonomiyi daha istikrarlı kılmak için gerekli tüm ekonomik tedbirleri aldı." ifadesini kullandı.

THY uçuşlarını artırıyor

Türkiye ile Venezuela arasındaki uçuşlara da değinen Çavuşoğlu, "Türk Hava Yolları (THY) da bu ülkedeki potansiyeli keşfetti. Artık Caracas'a yaptıkları uçuşların sayısını her güne çıkarıyorlar, yani haftada 7'ye çıkarmayı planlıyorlar. Ayrıca haftada 7 kargo uçuşu da olacak." bilgisini paylaştı.

Gerekli tedbirleri alarak iki ülke arasındaki olumlu iş birliği ile bu tür ekonomik zorlukların üstesinden geleceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Türk yatırımcılar için Venezuela'da özellikle turizm, altyapı, inşaat, enerji ve yer altı kaynakları gibi alanların öne çıktığını ifade etti.

"İzolasyona ve yaptırımlara karşıyız"

Venezuela'nın kritik bir dönemden geçtiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bu süreçte Venezuela ve Venezuela halkı için elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Ekonomik iş birliğimiz giderek derinleşiyor ve her alandaki iş birliğimiz artıyor. Bu durum iki ülkenin de yararına olacaktır." diye konuştu.

Venezuela'nın yaşadığı ekonomik duruma ilişkin, "Bu ülke onurlu bir şekilde desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır. Biz izolasyona ve yaptırımlara karşıyız. Diyalog ve ilişkileri geliştirme taraftarıyız." açıklamasını yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu ülkeye verdiği desteği sürdüreceğini anlattı.

İki anlaşma imzalandı

Türk yatırımcıların Venezuela'daki yatırım fırsatlarını keşfetmeye başladığına dikkati çeken Çavuşoğlu, ziyaretleri sırasında iki ülke arasında iki anlaşmaya imza atıldığını ve yenileri için de çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA