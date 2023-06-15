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Gündem
TRT Haber 15.06.2023 19:28

Jandarma komando timleri orman yangınlarına karşı teyakkuzda

Havaların ısınmasıyla ormanlık alanlarda yangın riski arttı. Orman Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra jandarma ekipleri de yangınlara karşı teyakkuza geçti. TRT Haber ekibi, Aydın'da komandoların da katıldığı jandarmanın orman yangını nöbetini sizler için görüntüledi.

Sarp arazide jandarma komandolar, sahillerde atlı ve mobilize birlikler, denizde ise sahil güvenlik, orman yangınlarına karşı teyakkuzda...

Aydın'da orman yangını riskine karşı önlemler arttı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ormanlarda devriye gezmeye başladı.

Yerdeki birliklere havadan helikopterlerle destek veriliyor.

Komando timleri devriye geziyor

Jandarma Filo Komutanlığına bağlı helikopterler gün boyu ormanlık alanlar üzerinde uçuş yapıyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri milli parkta havada ve karada denetimlerini sürdürüyor.

Sayısız yabani hayvan ve endemik bitki türünü barındıran Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı da jandarma ekiplerince özenle korunuyor.

Ormanlarda yangın teyakkuzu

Ekipler, ziyaretçileri orman yangınları konusunda uyarıyor. Bilgilendirici broşürler dağıtıyor. Park içinde ateş yakılmasına izin vermiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de ormanlarla kaplı kıyılarda sürekli devriye geziyor.

Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, yaz boyunca ildeki ormanlık alanlarda ve çevresinde Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine desteğini sürdürecek.  

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TRT Orman Yangını
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Jandarma komando timleri orman yangınlarına karşı teyakkuzda
Jandarma komando timleri orman yangınlarına karşı teyakkuzda
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