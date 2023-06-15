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Gündem
AA 15.06.2023 18:55

Milli Savunma Bakanı Güler'in NATO diplomasisi

Brüksel'deki NATO Karargahı'nda savunma bakanları toplantısı başladı. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor. Bakan Güler çok sayıda mevkidaşıyla ikili görüşme de gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Güler'in NATO diplomasisi

Brüksel'deki NATO Karargahı'nda 31 ittifak ülkesinin savunma bakanları toplandı.
Ukrayna ağırlıklı gündem başlıkları ele alındı.

Toplantıya Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ilk kez katıldı.

Güler, Stoltenberg ile görüştü

Güler, karargahta NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlikle ilgili konular değerlendirildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in gündeminde İsveç'in NATO üyeliği konusu da vardı.

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Stoltenberg, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile düzenlediği basın toplantısında bir kez daha Ukrayna'ya destek mesajı verdi. Reznikov, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya F-16'lar konusunda eğitim vermeye başlayacaklarını duyurdu.

İkili görüşmeler

Bakan Güler, İngiltere, Litvanya ve Estonyalı mevkidaşlarıyla da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı daha sonra Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile görüştü. Görüşmede, Lecornu yeni görevinden dolayı Bakan Güler’i tebrik ederek başarı dileklerini de iletti.

Yunan mevkidaşı ile bir araya geldi

Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile de bir araya geldi.

Yapıcı ve olumlu bir havada geçen görüşmede Güler ve Stefanis, Türkiye ve Yunanistan arasında iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.​​​​​​​​​​​

Milli Savunma Bakanı Güler NATO Karargahı'na geldi
Milli Savunma Bakanı Güler NATO Karargahı'na geldi

Savunma sanayi şirketleri de toplantıda bulunuyor

NATO Savunma Bakanları toplantısına, farklı ülkelerden savunma sanayi şirketleri de davet edildi.

NATO'nun savunma bütçesinin artırılmasına ilişkin çalışmalar yapılırken, Türkiye'den de iki savunma sanayi şirketi bakanlarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakanların Savunma Üretimi Eylem Planı'nı değerlendirmesi, planın temmuzdaki Vilnius  Zirvesi sırasında kabul edilmesi amaçlanıyor.

Toplantının ikinci gününde Nükleer Planlama Grubu görüşmeleri yapılacak. 

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