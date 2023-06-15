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TRT Haber 15.06.2023 18:47

Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarını görevden aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışman ve başdanışmanları görevden aldı.

Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarını görevden aldı

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