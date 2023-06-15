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HABER GİRİŞ
15.06.2023 18:47
, 15.06.2023 18:50
SON GÜNCELLEME
15.06.2023 18:50
Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarını görevden aldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışman ve başdanışmanları görevden aldı.
Ayrıntılar geliyor...
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Kemal Kılıçdaroğlu
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