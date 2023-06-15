Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, terörle mücadeleyi yurt içi ve sınır dışında kararlılıkla sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Terörist neredeyse hedefimiz orası.Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 15, 2023
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/W9UjXDDiWO