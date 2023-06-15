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Gündem
TRT Haber 15.06.2023 19:05

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, terörle mücadeleyi yurt içi ve sınır dışında kararlılıkla sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası.Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."

 

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Irakın Kuzeyi Terör Örgütü Milli Savunma Bakanlığı
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