Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor.

Terör örgütü, yurt içinde Eren Operasyonları ile "abluka" altına alındı. Yıllarca terör örgütü PKK'nın yuvalanıp kanlı saldırılar düzenlediği Türkiye-Irak-Suriye üçgenindeki Cudi Dağı terörden arındırıldı.

TRT Haber ekipleri, jandarma helikopteriyle terörden temizlenen Cudi Dağı'nı görüntüledi.

Cudi'de tek bir terörist kalmadı

Komandolar, şu anda bölgedeki her noktaya hakim, stratejik Cudi Dağı tamamen terör örgütü PKK'dan temizlendi.

Suriye ve Irak sınırındaki Cudi Dağı, örgütün Türkiye'ye ilk giriş noktasında bulunuyor. Cudi'den diğer terör bölgelerine geçişler olduğu için temizlenmesi önemli bir adım oldu.

Cudi'de terörist kalmadı, Gabar ve diğer bölgeler de temizleniyor. Türkiye'nin terörle mücadelesi kalan son teröriste kadar devam edecek.

Terör örgütünün Irak ve Suriye ile bağlantısı kesilecek. Teröristlerin Türkiye'ye giriş güzergahlarındaki bağlantılar kesilmiş olacak.